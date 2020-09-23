قضية "الفيرمونت".. هل تتواجد ابنة نهى العمروسي بعنبر الآداب في سجن القناطر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

كشف طارق العوضي، الوكيل القانوني لابنة الفنانة نهى العمروسي، نازلي مصطفى كريم، حقيقة تواجدها بسجن القناطر "عنبر الآداب"، بعد حبسها احتياطيًا على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية الفيرمونت.

وكتب العوضي، عبر حسابه على فيسبوك، قائلا: "توضيح.. بخصوص ما نشرته بعض المواقع الإخبارية حول تواجد موكلتنا / نازلي مصطفى كريم بسجن القناطر ( عنبر الآداب)، فأننا نؤكد أن هذه المعلومات كاذبة جملة وتفصيلا، وأن موكلتنا ليست في سجن القناطر أساسا".

وأضاف: "نرجو من جميع المواقع، تحري الدقة وعدم الانسياق وراء أكاذيب وشائعات مجهولة المصدر.. كما نؤكد أننا نثق تماما في حيدة التحقيقات التي تقوم بها نيابة استئناف القاهرة ونزاهتها، وسعيها إلى الوقوف على جميع الحقائق تحت قيادة معالي المستشار حمادة الصاوي النائب العام".

وكانت النيابة العامة، أمرت بحبس عدد من المتهمين في القضية، على ذمة التحقيق في القضية المعروفة إعلاميا باسم "قضية الفيرمونت"، ومن بينهم نازلي.