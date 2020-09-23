نبيلة عبيد تكشف عن رأيها في دور نادية لطفي بفيلم "بديعة مصابني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

استعادت الفنانة نبيلة عبيد، ذكرياتها مع فيلم "بديعة مصابني"، كاشفة عن رأيها في دور الفنانة نادية لطفي بالعمل.

ونشرت نبيلة، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، ضم عددًا من اللقطات من الفيلم، وعلقت: "فيلم بديعة مصابني.. قصة وسيناريو وحوار محمد مصطفى سامي وحسن الإمام، إخراج حسن الإمام".

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وأضافت: "نادية لطفي، أبدعت بتجسيد شخصية بديعة على الشاشة، ويقال أنا عملت شخصية ببا عز الدين كويس.. المهم أنتم وحشتوني".

دارت أحداث الفيلم في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ويتمحور حول حياة الفنانة الاستعراضية اللبنانية بديعة مصابني، ويتناول حادثة اغتصابها، وانتقالها إلى مصر، وكيفية دخولها مجال الفن، حيث مارست الرقص في السينما والمسرح، وافتتحت كازينو بديعة، ثم تزوجت من الممثل الكوميدي نجيب الريحاني، وتعرضت للخيانة من ابن أختها، الذي يتلقى أموالاً لقاء إفشال وإفلاس كازينو بديعة، وأخيراً تترك مجال الفن، وتعود إلى بلدها الأم، لبنان.

الفيلم بطولة نادية لطفي وفؤاد المهندس ونبيلة عبيد وكمال الشناوي وعماد حمدي وحسين الإمام وجورج سيدهم وفريدة سيف النصر ونبيل الهجرسي، وإخراج حسن الإمام.