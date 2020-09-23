صورة| عمر كمال يدخل المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
تعرض الفنان عمر كمال، قبل ساعات، لوعكة صحية استدعت نقله لأحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات اللازمة، والاطمئنان على حالته.
ونشر شقيق عمر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، صورته من داخل المستشفى، وظهر خلالها واضعا يده على عينيه، ومرتديًا الكمامة، بعد إجراء التحاليل، وعلق محمود كمال: "ألف مليون سلامة عليك يا حبيبي، ربنا ما يجيب فيك حاجة وحشة أبدا يارب، ولا اشوف فيك حاجة وحشة أبدا ويبعد عنك أي شر يا رب".
كما أعاد عمر نشر نفس الصورة عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام".
جدير بالذكر أن عمر كمال أطلق مؤخرًا بالتعاون مع عمر شاكوش أغنية "لغبطيطا".
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