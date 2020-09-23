هيثم شاكر عن أغنية "جديد عليا": "من الأغاني اللي بحبها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

قال الفنان هيثم شاكر، إن أغنية "جديد عليا" من الأغاني التي يحبها، وهي الأغنية التي حملت اسم الألبوم الذي أصدره عام 2008.

وكتب شاكر، عبر حسابه على تويتر، قائلاً: (جديد عليا) من الأغاني اللي بحبها كلمات نصر محروس وألحان وليد سعد وتوزيع محمد مصطفى".

يذكر أن، هيثم شاكر، بدأ مؤخرًا التحضير لألبومه الجديد، وذلك بعد نجاح ألبومه الأخير الذي حمل اسم "معرفة قديمة"، ومن المقرر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة جلسات العمل الفعلية، إذ يعقد جلسات عمل مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين.