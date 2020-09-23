قبل "أصالة".. 10 أغانٍ اعترض عليها شيوخ الأزهر.. من عبدالحليم وثومة إلى أوكا وأورتيجا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

رفقًا

"رفقًا بمن عنهن قيل، استوصوا خيرًا بالنساء، فقد خلقن بضعفهن، وزادهن الله حياء، هن السكينة في المحن، هن المعونة للرجال، جُمّلن بلباس التُقى، زُيّن بأحب الخصال"، تلك الكلمات التي كتبها الشاعر محمد أبونعمة، وقدمتها الفنانة أصالة بأحدث أغانيها "رفقًا"، أثارت الجدل، وأصدر مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بيانًا برفض محتواها مؤكدا أن اقتباس بعض كلماتها من حديث النبي غير جائز شرعًا ولا يليق بمقام النبوة.

ومع تصاعد الجدل حولها، عاد الحديث عن تجارب غنائية سابقة تعرض مطربوها ومطرباتها، للهجوم من رجال الدين، وسعى الأزهر لمنعها، وفى مقدمتهم عبدالحليم حافظ الذي هوجم بسبب أربعٍ من أغانيه.

المسيح

عقب هزيمة يونيو 1967، قدم عبدالحليم حافظ من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي، وألحان بليغ حمدي، أغنية بعنوان "المسيح"، واعترض عليها الأزهر بدعوى أن كلماتها تتبنى رواية الكتاب المقدس حول حادثة صلب السيد المسيح، في حين ترى الرواية القرآنية أن المسيح لم يصلب.

وبسبب معارضة الأزهر تم منع عبدالحليم من أداء الأغنية في مصر؛ ليغنيها خلال حفله في قاعة ألبرت هول في لندن، وبعد نجاح الأغنية والانتشار الواسع الذي حققته أعادت الرقابة النظر في قرار المنع وسمحت بأداء الأغنية وتوزيعها في مصر رغم معارضة الأزهر.

على حسب وداد قلبي

عند تقديم عبدالحليم الأغنية، وهي من ألحان بليغ حمدي، وكلمات الشاعر صلاح أبوسالم، تعرض العندليب لهجوم من رجال الدين ، بسبب جملة "لا هسلم بالمكتوب ولا هرضى أبات مغلوب"، معتبرين أنها تتعرض للقدر والمكتوب، وتتحدى المشيئة الإلهية.

لست قلبي

"قدر أحمق الخطى، سحقت هامتي خطاه" مقطع من قصيدة "لست قلبي" للشاعر كامل الشناوي، ولحنه الموسيقار محمد عبدالوهاب، قبل أن يغنيها عبدالحليم حافظ بالحفل الذي أحياه في جامعة القاهرة؛ ليفاجأوا جميعًا باعتراض الأزهر ورجال الدين عليها.

واعتبر الشيوخ أن تلك العبارة تتحدى المشيئة الإلهية، وتعبث بالقدر الإلهي.

لست أدري

أثارت غضب رجال الدين مرتين، الأولى عند تقديم محمد عبدالوهاب لها في فيلم "رصاصة في القلب"، والثانية عندما غناها عبدالحليم حافظ في فيلم "الخطايا".

وكان السبب هو البيت الذي كتبه الشاعر إيليا أبوماضي في قصيدته "الطلاسم"، ويقول "جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت"، وهاجمها الأزهريون بعنف.

من غير ليه

وبسبب الأغنية التي كتبها الشاعر مرسي جميل عزيز، ورحل عبدالحليم حافظ قبل غنائها، وعاد ملحنها الموسيقار محمد عبدالوهاب للغناء بها عام 1989، ثار المشايخ ورجال الدين، اعتراضًا على مطلعها الذي يقول: "جايين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا عايزين إيه"، وكذلك جملة: "وزي ما جينا جينا مش بإيدينا جينا".

ورأى شيوخ الأزهر أن في الأغنية دعوة صريحة للكفر والشرك بالله، وأصدر الشيخان المتشددان عبدالحميد كشك وصلاح أبوإسماعيل فتوى تكفر موسيقار الأجيال، ورفع أحد المحامين دعوى حسبة ضد عبدالوهاب، قال فيها إن كلمات الأغنية تزدري الآية القرآنية: "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"، لكن المحكمة رفضت الدعوى وبرأت ساحة موسيقار الأجيال.

الحب كله

كوكب الشرق أم كلثوم أيضًا واجهت اعتراضات من شيوخ الأزهر بسبب جملة "يا أرق من نسمة وأجمل من مَلك"، التي كتبها الشاعر أحمد شفيق كامل ولحنها بليغ حمدي بأغنية "الحب كله".

وقال الشيوخ ،"كيف تعتبر أن هناك إنسانًا أجمل من ملك".

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أحد عشر كوكبًا

أثار الفنان اللبناني مارسيل خليفة حالة من الغضب لدى رجال الدين، عقب طرحه من ألحانه وغنائه أغنية "أنا يوسف يا أبي" ضمن ألبومه "ركوة عرب" وهي من كلمات الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش.

وأقيمت ضد مارسيل العديد من القضايا لاتهامه بتحقير الشعائر الدينية وتلحينه وغنائه لقصيدة تحتوي على جزء من آية قرآنية، ويقول أول مقطع من الأغنية "أنا يوسف يا أبي.. إخوتي لا يحبونني لا يريدونني بينهم.. يريدونني أن أموت كي يمدحوني فماذا صنعت يا أبتِ.. هم أوقعوني في الجب واتهموا الذئب، الذئب أرحم من إخوتي يا أبتِ"، وفي عام 1999 صدر قرار من المحكمة بتبرئة مارسيل خليفة من التهم الموجهة إليه.

أنا مت في حبي

موسيقار الشعب سيد درويش، يعد من أقدم الذين واجهوا غضب الشيوخ ورجال الدين، وكانت السبب أغنية بعنوان "يا ناس أنا مت في حبي"، وهى من كلمات بديع خيري، واعترض الأزهر عليها في ذلك الوقت بسبب جملة "يا ناس أنا مت في حبي وجم الملايكة يحاسبوني".

كوكب تاني

عام 1988 واجه الفنان مدحت صالح اعتراض شيوخ الأزهر، بسبب أغنية "كوكب تاني" من كلمات الشاعر والإعلامي مدحت الجمال، وألحان سامي الحفناوي، وكان السبب مطلعها الذي يقول "رفضك يا زماني يا أواني يا مكاني".

واعترض رجال الدين بالأزهر على فكرة الأغنية، بدعوى أنها تحمل دعوة للانتحار المحرم شرعًا في كل الأديان.

أنا أصلا جامد

عام 2012 واجه مهرجان "أنا أصلا جامد" الذي غناه محمد رمضان بمصاحبة أوكا وأورتيجا في فيلم "عبده موتة"، اعتراضًا من الأزهر. وكانت السبب الجملة التي تقول "يا طاهرة يا أم الحسن يا أم الحسن والحسين".

وطالبت دار الإفتاء المصرية بحذف الأغنية صوتًا وصورة من الفيلم، واحترام أهل البيت في الأعمال الفنية، وأهابت في بيان بالمصريين وأهل الفن الالتزام بالبناء والعطاء المحترم للمفاهيم والقيم.