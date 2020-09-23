صورة تضع معز مسعود وحلا شيحة فى ورطة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى أمس، أنباء غير مؤكدة بشأن ارتباط الفنانة حلا شيحة، بالمنتج والإعلامى معز مسعود.

واعتمد رواد مواقع التواصل فى تكهناتهم إلى صورة يعود تاريخها لشهر يونيو الماضى، أى قبل 3 أشهر تقريبًا، عندما نشر معز عبر حسابه الشخصى على موقع «انستجرام»، صورة له ممسكًا جيتارًا، ومعلقًا «شكر كبير للشخص الرائع، الذى التقط هذه الصور. أنت تعرف نفسك».

فيما علقت حلا من حسابها الرسمى على نفس الموقع «هاى معز.. من التقط هذه الصورة»، ليرد

شخص ما مميز جدًا.

كانت الصورة سبب الأنباء هى آخر ما نشره معز على «إنستجرام»، بينما كان آخر ظهور لحلا على نفس الموقع، قبل عدة أيام وتحديدا فى 9 سبتمبر الجارى، عندما نشرت صورة والدتها، احتفالا بميلادها.

يُذكر أن حلا كانت متزوجة ولديها 4 أبناء، وعاشت لفترة مع زوجها السابق فى كندا، قبل أن تقرر الانفصال والسفر للقاهرة، وخلع النقاب ثم الحجاب، والعودة

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للتمثيل بعد سنوات من الاعتزال، أما آخر زيجة لمعز مسعود فكانت من الفنانة الشابة شيرى عادل، ووقع الانفصال بينهما قبل أكثر من عام.

كان مسعود تزوج من شيرى عادل فى عام 2018، بعد قصة حب قصيرة جمعت بينهما أثناء تصوير مسلسل «السهام المارقة» الذى تولى مسعود إنتاجه فنياً، وصاحب خبر زواجها موجة من الجدل بسبب اختلاف طبيعة عمل كل منهما.

وعقب الزواج غابت شيرى عن الساحة الفنية، وتوقع كثيرون إعلان اعتزالها، لكنها كانت حريصة على أن تثبت للجميع أنها سعيدة وأن قرار الزواج كان صائباً.

وانفصلت شيرى عادل عن معز مسعود بعد أقل من عام تقريبا على زواجهما.