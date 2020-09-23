بناء على طلب الجمهور..تامر عاشور يحدد قائمة أغاني حفله بجدة

مع اقتراب موعد حفله الغنائي في السعودية، قرر الفنان تامر عاشور مشاركة جمهوره في اختيار أغاني الحفل، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

شارك عاشور جمهوره في اختيار

أغانيه قائلاً:"مفاجأة، بكرة ان شاء الله هكون معاكم أون لاين من جدة، هشوف كل رسايلكم وهغني كل اللي هتطلبوه لجمهورنا الحبيب في جدة ومصر والعالم العربي الساعة 10 بتوقيت المملكة، 9 بتوقيت مصر"، وأطلق "هاشتاج" تامر عاشور في جدة، لارسال طلبات الأغاني عليه.

يشاركه في الحفل الفنانة أنغام، الذي سيذاع عبر أحد المنصات الترفيهية الشهيرة، بعد إلغاء الحضور الجماهيري للحفل، تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا.