غداً.. حفل غنائي لـ أنغام وتامر عاشور في جدة

تحيي الفنانة أنغام، والفنان تامر عاشور، حفلهما الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك.

يذاع الحفل مساء غد الخميس في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت السعودية، الـ 9 بتوقيت مصر،

على مسرح الصالة المغطاة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة.

يتم نقل الحفل مباشرةً عبر إحد التطبيقات الموسيقية الشهيرة، وذلك بعد إلغاء الحضور الجماهيري للحفل

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تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا

يعتبر الحفل الليلة المصرية الأولى في الفعاليات، بعد إحياء الفنانة أحلام ليلتها الغنائية مساء أمس، بالإضافة إلى حفل الفنان عبادي الجوهر والفنانة داليا مبارك، الذي يقام الليلة، ويختتم الفعاليات الفنان محمد حماقي، وذلك يوم الجمعة الموافق 25 سبتمبر.