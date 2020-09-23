غداً.. كريم فهمي في ضيافة منى الشاذلي

تستضيف الإعلامية الشهيرة منى الشاذلي، في حلقة جديدة من برنامجها "معكم"، الفنان كريم فهمي، وذلك في الموسم الجديد من البرنامج لعام 2020.

تذاع الحلقة مساء غد الخميس، في تمام الساعة الـ 9 مساءً، على قناة CBC، حسب

ما أعلنت الصفحة الرئيسية للبرنامج عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"، ويتضمن اللقاء كواليس الحياة الفنية لـ فهمي، وبعض من أسراره الشخصية، بالإضافة إلى بعض الفقرات الترفيهية في البرنامج.

يستضيف البرنامج في موسمه الجديد مجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر والعالم العربي أبرزهم"أحمد زاهر، أحمد السقا، كريم فهمي، أحمد العوضي"، كان أحدثهم حلقة أحمد زاهر وابنته ليلى، والتي حققت نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، بالإضافة إلى الصفحة الرسمية للبرنامج على "فيسبوك".

Advertisements