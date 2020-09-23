الجمعة.. حفل فريق وسط البلد في الأوبرا

يحي الفريق الغنائي الشهير "وسط البلد"، حفلاً غنائياً في دار الأوبرا المصرية، وذلك في إطار عودة انشطتها الثقافية والفنية والغنائية على مسارحها. يقام الحفل يوم الجمعة القادم الموافق 25 سبتمبر، على مسرح النافورة المفتوح في الاوبرا، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 110 جنيهات. النافورة المفتوح في الاوبرا، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 110 جنيهات. Advertisements وأعادت دار الأوبرا المصرية جزءا كبيرا من أنشطتها الفنيةوالغنائية، بعد قرار رفع الحظر،مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد. الحظر،مع أخذ الاحتياطات الوقائية الكاملة للمسارح والعروض، حيث إنه غير مسموح بالدخول دون ارتداء الكمامات، والالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم، والالتزام بإجراءت قياس الحرارة بواسطة المختص، وضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنة بين الجمهور، و غير مسموح بتحريك المقاعد.

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