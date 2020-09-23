نجمات الوطن العربي يهنئون السعودية وشعبها باليوم الوطني 90

وجهت نجمات الوطن العربي رسائل التهنئة لشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي90، وغردوا عبر صفحاتهم بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفة بكلمات مليئة بمشاعر الأخوة والمحبة، متمنين لهم السلام والأمان الدائم لبلادهم ولجميع البلاد العربية.

فكتبت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب :" كل سنة وكل أصحابي وحبايبي وأهلي في السعودية طيبين بمناسبة العيد الوطني السعودي90، وحشتوني ويارب إن شاء الله نتجمع قريب على خير".

وبجانب رسالة التهنئة التي وجهتها المطربة اللبنانية إليسا للشعب السعودي وحكامه، ارسلت للقيادة السعودية رسالة شكر وامتنان لوقوفهم بجانب بلدها لبنان في الظروف العصيبة التي تمر بها:"بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ 90، بحب اوجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعب، وأصدقاء..الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم.. شكرًا لوقوفكم دايمًا مع

في كل الظروف!".

ونشرت الفنانة ميريام فارس صورة لها بجانب علم السعودية وعلقت عليها:"ها أنت اليوم بعيدك الوطني الـ ٩٠ ، تفتخرين بالنهضة والتطور والإبداع والسلام، كل عام والمملكة العربية السعودية بألف خير، دمتم حكامًا وشعبًا".

وبكلمات مليئة بالدفء والحب علقت المطربة السورية أصالة:"غالية عليّ ومنّ كلّ قلبي أحبّها .. أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنينَ طوال .. لمّ أشعر عمّري بغربه حين أصلها .. كلّ الطّيب والنُبل والكرامة والشّهامه منّ شيم أهلها .. كلّ عام والكبيرة الرّحومه .. السًند حتّى للخصوم مبدئها العدل.. كلّ عام وسيّدي جلالة الملك سلمان بنّ عبد العزيز، ووليّ عهده سموّ الأمير محمّد

بن سلمان بن عبد العزيز، وكلّ أهلي وأحبًتي في وطني ..نعم وطني..السعودية بخير وأمان واستقرار وتقدّم".

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وعبرت نانسي عجرم عن اشتياقها للجمهور السعودي وقالت:"كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وان شاء الله نتقابل بوقت قريب".

ونشرت المطربة نوال الكويتية فيديو لأغنيتها حب السعودي وكتبت عليها:" أجمل التهاني والتبريكات لوالدنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، حفظهم الله، والشعب السعودى بعيد المملكة التسعين، عسى الله يحفظكم ويحفظ بلدكم من كل مكروه".

وبمقطع صوتي هنأت المطربة اللبنانية ديانا حداد السعودية باليوم الوطني السعودي 90:" كل عام وأرض الحرمين الشريفين بألف خير.. ربي يديم عليكم نعمة الأمن والأمان حبايبي"، وأضافة الفنانة لطيفة التونسية:" كل عام والمملكة العربية السعودية أرض الحرمين قيادة وشعبًا بألف خير وأمان".

وشاركت المطربة اللبنانية نوال الزغبي في دفتر التهاني وقالت:"كل عام والمملكة السعودية بخير، بمناسبة اليوم الوطني السعودي، ويارب يديم على البلد الأمن والأمان والإزدهار ويحفظ ولاة عهده إن شاء الله".