نشر الفنان أحمد الفيشاوي، صورة جديدة له موضحاً فيها أوشام ذراعيه، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".
علق الفيشاوي على الصورة قائلاً:"100 تاتو ضد المسح".
وحصلت الصورة على عدد من نصائح متابعيه بمسح الوشم، حيث علقت أمنية على الصورة قائلة:"انا عارفة انك بتحب التاتوهات يا احمد وكلنا بنتعلق بحاجات فيها معصية احيانالأننا بشر انا بس عايزاك تستغفر كتير لانها حرام ومحدش ضامن عمرة لو م هتمسحها على الأقل استغفر عنها بينك وبين ربنا.. ربنا يديلك العمر و الصحة والسعادة مع أسرتك ".
وجاء رد هند:"الأفضل تمسحه"
وأضافت روان قائلة:"ماتفكك وتمسحهم بجد".
وأشاد أحد متابعيه بصورته بدون وشمقائلة:"بس أنت شكلك أجسن كتير من غير وشومات تبان أحسن بكتير لكن طبعاً أنت حر".
يذكر ان الفيشاوي شارك مؤخراً في الموسم السينمائي لعام 2020 بفيلم "الحارث"، الذي تم عرضه على إحدى المنصات الترفيهية الشهيرة، من بطولة" ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة، عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يكشف عدد أوشام جسده .. والجمهور: أمسحهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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