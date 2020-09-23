في اليوم الوطني السعودي.. يارا:محبة عميقة تربطني بكم

وجهت الفنانة يارا تهنئة خاصة الي الشعب السعودي بمناسبة يومهم الوطني ، وذلك عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام" . نشرت يارا مقطع فيديو من أغنيتها الجديدة "بنت الوطن" وعبرت عن Advertisements حبها للشعب السعودي قائلة : كل عام والمملكة حبها للشعب السعودي قائلة : كل عام والمملكة السعودية حكومةً وشعباً بخير وأمان وأزدهار...محبة عميقة تربطني بجمهوري السعودي، وأظهرت سعادتها بأختيارها لترجمة الاحساس الوطني الجميل من خلال أغنيتها الجديدة. يذكر ان يارا طرحت أغنية " بنت الوطن" بالأمس ، كمشاركة في فعاليات اليوم الوطني السعودي ، من كلمات :الأمير عبدلله بن سعد بن عبد العزيز ، والحان:إبراهيم الغانم ، وحققت الأغنية نسبة مشاهدة جماهيرية عالية، وصلت الي 36 الف مشاهدة.

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