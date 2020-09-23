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ميسي ورونالدو خارج قائمة جائزة أفضل لاعب بأوروبا

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 23 سبتمبر 2020 07:19 مساءً - منذ ساعتين

رونالدو وميسي خارج قائمة أفضل لاعب بأوروبا

بعدما سيطر نجمي الكرة الأرجنتيني ليونيل والبرتغالي على الجوائز العالمية والأوروبية ، جاءت قائمة مرشحي جائزة أفضل لاعب في أوروبا مغايرة عن الأعوام السابقة حيث خلت من اسمي ميسي ورونالدو .

لأول مرة في تاريخ الجائزة، خلت قائمة المرشحين لجائزة لاعب العام في أوروبا، والتي يقدمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، من اسمي البرتغالي كريستيانو رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي.

وكشف (يويفا) عن قائمة المرشحين الثلاث لجائزة لاعب العام، استنادا على مستواهم الموسم الماضي في البطولات المحلية والأوروبية.

وضمت القائمة نجمي بايرن ميونيخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي ومانويل نوير، كما ضمت صانع ألعاب مانشستر سيتي كيفن دي بروين.

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وضمت الترشيحات النجوم التي تألقت خلال الموسم الكروي، وخاصة في ، البطولة التي توج بها بايرن ميونيخ عن استحقاق، الشهر الماضي.

وللمرة الأولى منذ إطلاق (يويفا) للجائزة، عام 2010، لم يتم ترشيح أي من رونالدو أو ميسي للجائزة، حيث وضعت الأصوات ميسي رابعا ورونالدو عاشرا، في ترشيحات اللاعب الأفضل.

وضمت قائمة “أفضل مدرب في أوروبا” للموسم الماضي، 3 مدربين ألمان، وهم هانزي فليك مدرب بايرن ميونيخ، ويورغن كلوب مدرب ، ويوليان ناغلسمان مدرب ريد بول لايبزغ.

يذكر أن تتويج أفضل لاعب وأفضل مدرب سيتم في الأول من أكتوبر، في حفل سحب قرعة دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل.

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