تراند اليوم : ملتقي الهناجر الثقافي الشهري يشهد إحتفالية بعنوان ” الوطن وتحديات 2020″

ينظم قطاع شئون الإنتاج الثقافى، برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي الشهرى تحت عنوان “الوطن وتحديات 2020″، وذلك يوم الاثنين 28 سبتمبر الحالى، فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء، فى مركز الهناجر للفنون بساحة دار الأوبرا المصرية، وذلك مع الالتزام بنسبة حضور 50 % من القوة الاستيعابية للجمهور وفقا للإجراءات الاحترازية وإتباع كافة التعليمات الإرشادية التي أقرتها وزارة الصحة والسكان، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

يشارك فى الملتقى السفيرة مشيرة خطاب، وزيرة الأسرة و السكان الأسبق ، واللواء الدكتور محسن الفحام، بأكاديمية الشرطة، والكاتب الصحفى محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن، والدكتور شريف الجيار، أستاذ النقد والأدب بجامعة بني سويف، وتدير الندوة الناقدة الدكتورة ناهد عبدالحميد، مؤسس ورئيس الملتقى.

كما يصاحب الندوة فقرة فنية للمطرب محمود درويش، بمصاحبة فرقة كنوز الموسيقة، والذي يشدو بمجموعة من الأغاني الوطنية والتراثية.

وينطلق الملتقى بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية حسب قرار مجلس الوزراء، منعًا لانتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، المنتشر فى مختلف دول العالم، ولهذا سيتم تطبيق التباعد الاجتماعى بين الحضور فى الملتقى، بترتيب المقاعد حسب العدد المقرر استقباله بنسبة ٥٠%، كما سيتم إلزام الحضور بارتداء الكمامات داخل قاعة الملتقى، كما سيتم عرض الملقتى بعد عقده على الصفحة الرسمية لملتقى الهناجر الثقافى على “فيس بوك”.

ويشترط لمن يرغب بالحضور التسجيل المسبق عبر الاتصال أو التسجيل بمركز الهناجر للفنون، أو التسجيل على صفحة ملتقى الهناجر الثقافى “فيس بوك”، ومن خلال ذلك سيتم إرسال دعوة لدخول الملتقى، فى حدود العدد المقرر حضوره، طبقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة من الدولة.