تراند اليوم : ظافر العابدين يشوق الجمهور للجزء الثاني من عروس بيروت – فيديو

شوق الفنان التونسي ظافر العابدين جمهوره للجزء الثاني من مسلسل “عروس بيروت”.

نشر عبر حسابه على Instagram فيديو ظهر فيه يوجه رسالة لجمهوره معلنا عن عرض الجزء الثاني من المسلسل الشهر المقبل عبر شاشة mbc 4 ومنصة شاهد.

ومازح جمهوره قائلا إن هذا الأمر سر بينه وبينهم، معبرا عن اشتياقه لهم كثيرا.

“عروس بيروت” من بطولة ظافر العابدين، وتقلا شمعون، وكارمن بصيبص، ومحمد الأحمد، وضحى الدبس، وجو طراد، ومن تأليف نادين جابر وبلال شحادات، وقد لاقي الجزء الأول وقت عرضه نجاحا جماهيريا كبيرا، وهو نسخة معربة من ‏المسلسل التركي “عروس اسطنبول‎”.