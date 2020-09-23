تراند اليوم : هكذا إحتفل مصطفي قمر بعيد ميلاده مع أبنائه – صورة

هنأ الفنان الصاعد تيام قمر والده الفنان مصطفى قمر بعيد ميلاده.

نشر تيام عبر حسابه على Instagram، صورة جمعته بوالده وشقيقه، وعلق كاتبا: “كل سنة وأنت سعيد ومرتاح وسند لينا يا ملك العالم”.

على صعيد آخر، طرح الفنان مصطفى قمر أحدث ألبوماته الغنائية “لمن يهمه الأمر 2”.

يضم الألبوم 8 أغنيات، نفذها مصطفى قمر مع كل من الشعراء رضا زايد والراحل سامح العجمي، ولحنها مصطفى قمر وأشرف السرخوجلي، والالبوم بالكامل من توزيع مصطفى قمر نفسه.

ومن المقرر أن يشهد الألبوم تقديم أغنيتين بطريقة الدويتو الأولى مع ياسر قمر، شقيق مصطفى قمر، والثانية مع الفنان ناصر المزداوي.

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ويضم الألبوم أغاني: “عجوز فى المدينة، “دقي عودك” و”هغنيلك”، “مسافر” مع ياسر قمر، “حنونة” مع ناصر المزداوي ، “حبك على جبيني” ، “راجعين” ، “سوسنة”.

وهي أغاني لها طابع عام اجتماعي، وتم تنفيذها بطريقة قريبة من موسيقى underground، والتي تهدف لتناول موضوعات شمولية وعامة.

وكان مصطفى قمر قد طرح في عام 1996 ألبوم حمل اسم “لمن يهمه الأمر”، وطرح فيه 7 أغنيات، كانت مختلفة وقتها عن الأغاني التجارية الموجودة في هذا الوقت، وقدمها مع نفس فريق العمل الذي يتعاون معه في الألبوم الجديد.

وضم الألبوم وقتها أغاني “سلمولي”، “كان ليا يوم حبيب”، “نامت المدينة”، “يابو خد جميل”، “أهل الغرام”، “جحا”، “زينة”.