تراند اليوم : صورة بالجيتار لمعتز مسعود تثير فضول حلا شيحة – إتفرج

جدل كبير أثير خلال الساعات الماضية بعد انتشار أخبار عن وجود علاقة بين المنتج معز مسعود والفنانة حلا شيحة.

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زاد من حديث الجمهور عن وجود علاقة بينهما، تعليق حلا شيحة على آخر صورة نشرها مسعود.

ظهر في الصورة مسعود يجلس على الأرض ويعزف جيتار، وكتب تعليقا: “شكرا جزيلا للإنسان الرائع الذي استحوذ على هذه اللحظة، أنت تعرف من أنت”.

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علقت حلا الصورة لتسأله من التقطتها ليرد عليها أنه “شخص مميز جدا”.

على صعيد آخر، انتهت حلا شيحة مؤخرا من تصوير فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.

يشار إلى أن حلا شيحة شاركت في رمضان 2020 بمسلسل “خيانة عهد”.

“خيانة عهد” من تأليف أحمد سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ومن بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور وهنادي مهنى.