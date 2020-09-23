تراند اليوم : خفة دم واحدة .. عمرو عبد الجليل برفقة حبيب قلبو الجواني – إتفرج

انضم الفنان عمرو عبد الجليل رسميا لمواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا، وذلك بعد انتشار الصفحات التي انتحلت شخصيته ونسبت العديد من التصريحات له، مما تسبب في أزمات مع عدد من النجوم.

نشر عبد الجليل عبر حسابه على Instagram، صورة جمعته بنجلة الأكبر “عبد الجليل”، وعلق كاتبا: “مع ابني الكبير عبد الجليل حبيب قلبي الجواني”.

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كان الفنان عمرو عبد الجليل قد أعلن عن تدشينه لثلاثة حسابات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عبر مقطع فيديو نشره على هذه الصفحات بعدما تعرض لعدة مشاكل بسبب الحسابات الوهمية التي تحمل اسمه.

وقال عبد الجليل في بيان صحفي، إنه أصبح يمتلك لحسابات حقيقية الأن على السوشيال ميديا، نافيًا أن يكون له من قبل أي حساب يحمل اسمه، كما نفى ما تداولته هذه الصفحات من بعض التعليقات التي تحدثت على لسانه بشكل غير حقيقي.

وأكد عبد الجليل، إلى أنه أصبح يمتلك الحسابات على كلا من فيس بوك وإنستجرام وتويتر، بعدما كان قد ابتعد عن هذه المواقع لعدم رغبته في ذلك، إلا أنه قام بتدشينهم بعدما وجد العديد من الصفح المجهولة التي تزج باسمه في أمور غير صحيحة.