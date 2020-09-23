محادثات مع استوديوهات وشركات إنتاج هوليود لتقديم فيلم سيرة ذاتية عن Boyzone

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُعرف الفريق الغنائى " Boyzone " أنه واحد من أهم و أشهر الفرق الغنائية فى فترة التسعينات، حيث كان مقترن اسم الفريق الشهير بتحقيق النجاحات و تصدر قوائم الرسم البيانى فى المخططات الايرلندية ، فقد تأسس الفريق الغنائى الشهير فى عام 1993 واستمر نشاطه الفنى المكثف حتى عام 2000 و انفصل أعضاء الفريق للمرة الأولى ، بينما قرر الأعضاء الاتحاد من جديد لاستكمال أعمالهم الفنية المميزة وذلك من 2007 و حتى 2019 .
و بالرغم من انفصال " Boyzone " إلا أن الفريق مازال لديه جمهور كبير من شتى إنحاء العالم ، فقد كشف شانى لين عضو الفريق لموقع " ايريش بوست " عن عمل الفريق الآن على فيلم سيرة ذاتية التى تحمل الكثير من الاسرار والمفاجآت .
وأكد لين أن الآن يتم إجراء محادثات مع عدد من استوديوهات الأفلام الموجودة فى هوليوود وشركات الإنتاج لتقديم فيلم السيرة الذاتية ، و قد أكد بأن قصة Boyzone ستكون لها "نبرة إيرلندية" مميزة .
فريق boyzone
الفريق الغنائي الشهير
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