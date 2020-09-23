فن ومشاهير

إميليا كلارك تتغزل فى كلبها "تيد" عبر أحدث ظهور لها بإنستجرام

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك تتغزل فى كلبها "تيد" عبر أحدث ظهور لها بإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة فى مسلسل Game of thrones، متابعيها وجمهورها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، حيث ظهرت بصحبة كلبها تيد وهى تتغزل فى كلبها الذى دائم الظهور معها.

 

 

وكانت قد التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية إميليا كلارك، منذ عدة اسابيع، وهى تقضى إجازتها على شواطئ إيطاليا مع أصدقائها، وفقدت أم التنانين وزنها بشكل ملحوظ فى الصور التى التقطت لها برفقة أصدقائها، حيث بدت وأنها تحضر لدور جديد يتطلب منها فقدان وزنها. وبالرغم من قضائها لعطلتها على شاطئ أمالفى فى إيطاليا، إلا أن أم التنانين لم تتغاض عن اتباعها لتعليمات السلامة وارتدت كمامتها الطبية لعدم الإصابة بفيروس المستجد.

Advertisements

وظهرت النجمة صاحبة الـ33 عاماً فى الصور وهى ترتدى جينيز قصير للغاية، وهو ما أبرز فقدانها للوزن بشكل كبير من منطقة الخصر والقدم.

 

emilia_clarke_120178279_244959846930472_4346954773734407855_n

 


emilia_clarke_120063130_248127636558836_3640066230284316201_n
 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إميليا كلارك تتغزل فى كلبها "تيد" عبر أحدث ظهور لها بإنستجرام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا