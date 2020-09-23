شكرا لقرائتكم خبر عن إميليا كلارك تتغزل فى كلبها "تيد" عبر أحدث ظهور لها بإنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة العالمية إميليا كلارك، صاحبة شخصية دينيريس تايجريان الشهيرة فى مسلسل Game of thrones، متابعيها وجمهورها بأحدث ظهور لها عبر حسابها الشخصى بموقع انستجرام، حيث ظهرت بصحبة كلبها تيد وهى تتغزل فى كلبها الذى دائم الظهور معها.

وكانت قد التقطت عدسات المصورين، ظهور النجمة العالمية إميليا كلارك، منذ عدة اسابيع، وهى تقضى إجازتها على شواطئ إيطاليا مع أصدقائها، وفقدت أم التنانين وزنها بشكل ملحوظ فى الصور التى التقطت لها برفقة أصدقائها، حيث بدت وأنها تحضر لدور جديد يتطلب منها فقدان وزنها. وبالرغم من قضائها لعطلتها على شاطئ أمالفى فى إيطاليا، إلا أن أم التنانين لم تتغاض عن اتباعها لتعليمات السلامة وارتدت كمامتها الطبية لعدم الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

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وظهرت النجمة صاحبة الـ33 عاماً فى الصور وهى ترتدى جينيز قصير للغاية، وهو ما أبرز فقدانها للوزن بشكل كبير من منطقة الخصر والقدم.