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الأربعاء 23 سبتمبر 2020
أحمد الفيشاوي يستغل نجاح محمد رمضان الساحق
يبدو أن الممثل المصري احمد الفيشاوى يعشق إثارة الجدل بين الفترة والأخرى وبشتى الطرق، وها هو يكمل إستفزاز زميله الفنان المصري الناجح جدا محمد رمضان، إذ يستعد الفيشاوي لطرح أغنية بعنوان "نمبر 2"، والتي تأتي رداً على أغنية رمضان الشهيرة "نمبر وان"، والتي أصبحت لقباً يرافقه بإستمرار.
فقد نشر الفيشاوي صورة ظهر فيها برفقة عدد من الأشخاص، وهم يرفعون شعار "نمبر 2"، وعلّق بالقول :"عثرنا على ناس بيموتو في نمبر ٢".
ونحن نقول، فلنترك كل فنان يقوم بعمله من دون إستفزازه، إذ إن محمد رمضان حقق نجاحاً كاسحاً ومستحقاً نظراً للأفكار الجديدة التي يظهر فيها، وللوك العالمي الذي يظهر به، والناس أحبته، ولا يمكننا غض النظر عن هذا النجاح الكبير الذي ترجم على أرض الواقع من خلال الحفلات والتفاعل معها، ونسب الإستماع والمشاهدة العالية لأغنياته وكليباته التي تخطت بأغلبها نسب كبار الفنانين.
أحمد الفيشاوي ممثل ناجح، وهو إبن عائلة فنية عريقة، عليه أن يشق طريقه الغنائي بعيداً عن إستفزاز نجوم ناجحين ولديهم قاعدة جماهيرية كبيرة.
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