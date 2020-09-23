والد حلا شيحة يرد على أخبار ارتباط ابنته بالداعية معز مسعود

الأربعاء 23 سبتمبر 2020

رد الفنان التشكيلي أحمد شيحة على الجدل المثار حول ارتباط الفنانة حلا شيحة بالداعية والمنتج معز مسعود خلال الساعات الماضية.



وقال شيحة إنه فوجئ بكل هذه الأخبار المنشورة بشأن هذه العلاقة، دون أن يكون هناك ارتباط رسمى بين ابنته ومعز، مشيراً إلى أن الأخير لم يحدثه فى أى شىء أو يتقدم للزواج من ابنته رسميا حتى الآن وفقا لما ورد في "اليوم السابع".

وتابع الفنان التشكيلي أن معز مسعود من أصدقاء الأسرة، وفى حالة وجود عريس لابنته حلا شيحة يكون مناسبا لن يتردد سواء هو أو غيره ، مؤكدا أن حلا من حقها الزواج حيث ترعى أبناءها بمفردها، وطالب الجمهور بالكف عن الحديث والخوض فى حياة ابنته حلا ، دون التأكد من شىء، خاصة وأنه يعلم أخلاقها جيدا فهى دائمة الاعتماد على ذاتها فى العديد من الصعوبات التى تواجهها.

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على صعيد آخر، انتهت حلا شيحة مؤخرا من تصوير فيلم "مش أنا" بطولة تامر حسني، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.

يشار إلى أن حلا شيحة شاركت في رمضان 2020 بمسلسل "خيانة عهد".

"خيانة عهد" من تأليف أحمد سلطان، إخراج سامح عبد العزيز، إنتاج العدل جروب ومن بطولة يسرا، بيومي فؤاد، جومانا مراد، خالد سرحان، سلوى عثمان، عبير صبري، خالد أنور وهنادي مهنى