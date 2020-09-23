بالأغاني والكلمات.. احتفال مميز للفنانين باليوم الوطني السعودي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص العديد من نجوم الفن في العالم العربي على تهنئة المملكة العربية السعودية بيومها الوطني، الذي يصادف 23 سبتمبر/أيلول من كل عام.

بالفيديو.. سر دموع أحلام في حفل اليوم الوطني السعودي

وتسابق النجوم لمشاركة السعودييين احتفالاتهم باليوم الوطني السعودي، عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكتبت الفنانة المصرية ليلى علوي عبر حسابها في "تويتر": "في العيد الوطني السعودي الـ90 نهنئ أشقاءنا في أرض الحرمين قيادةً وشعباً، وندعو للمملكة العربية السعودية بالخير والأمان والازدهار وأن يديم المحبّة بين البلدين [مصر والسعودية] حكومة وشعباً".





وأعربت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عن سعادتها بهذه المناسبة عبر حسابها في "تويتر".

ونشرت هيفاء صورة للعلم السعودي وأرفقتها بتعليق: "بمناسبة اليوم الوطني الـ90، كل عام والمملكة العربية السعودية قيادةً وشعباً بخير وأمان".





وشاركت الفنانة اللبنانية يارا متابعيها أغنيتها الجديدة "بنت الوطن"، التي أعدتها احتفالاً باليوم الوطني السعودي.

وكتبت عبر حسابها في "تويتر": "عام وأنتم بألف خير وأمن وسلام وازدهار وتقدّم وطناً وملكاً وشعباً. وفانزاتي كلكم أحبكم مرة، وأحلى هديّة مني لكم (بنت الوطن)".





كما تفاعلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم مع الحدث وغرّدت عبر "تويتر" قائلة: "كل سنة والمملكة العربية السعودية والشعب السعودي بخير وأمان، اشتقتلكن وإن شاء الله نتقابل بوقت قريب".





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ونشرت المطربة السورية أصالة نصري عبر حسابها في "أنستقرام"، صورة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وكتبت أصالة: "غالية عليّ ومن كل قلبي أحبها، أهلها أهلي وعشت معهم أجمل أوقاتي سنين طوال.. لم أشعر عمري بغربة حين أصلها.. كل الطيب والنبل والكرامة والشهامة من شيم أهلها.. كل عام والكبيرة الرحومة.. السند حتى للخصوم مبدأها العدل.. كل عام والملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز وكل أهلي وأحبتي في وطني، (نعم وطني) السعودية بخير وأمان واستقرار وتقدّم".





وطرح المطرب السعودي راشد الماجد أغنية جديدة بعنوان "هذا محمد" بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90 عبر الإذاعات المختلفة في المملكة العربية السعودية.





وطرح فنان العرب محمد عبده أغنية جديدة بعنوان "يا سيدي سلمان" احتفالا بالمناسبة الوطنية.

وهنّأت النجمة اللبنانية إليسا الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني، ووجهت رسالة تهنئة عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "بمناسبة اليوم الوطني السعودي الـ90، بحب وجّه تهنئة قلبية صادقة للمملكة، قيادة، وحكومة، وشعباً، وأصدقاء. الله يحمي قيادتكم وبلادكم، ويعزّز دوركم الريادي في المنطقة والعالم. شكراً لوقوفكم دايماً مع لبنان في كل الظروف".

كما طرح المطرب ماجد المهندس أغنية جديدة بعنوان "الحكم لله ثم لـ آل سعود" بمناسبة اليوم الوطني السعودي.



