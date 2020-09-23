هالة صدقي تكشف تطورا حاسما في "القضية المشينة"

الخليج 365الأربعاء 2020/9/23 04:35 م بتوقيت أبوظبي
أعلنت الفنانة المصرية هالة صدقي إلغاء قضية إنكار النسب المرفوعة من زوجها، لتغيب محامي والد طفليها عن حضور الجلسة.
وقالت هالة صدقي عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك": "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة، بعد تأكده من حضورنا، ومعانا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه.. تكرم القاضي لتأجيلها لإصراري على تكملة القضية، وألغيت القضية، لكنه نجح في التشهير".
بدأت الأزمة بين هالة صدقي وزوجها بعد اتهام الأخير لها بالاستيلاء على أمواله وقطعة أرض سعرها 8 ملايين جنيه، كما اتهمها باستخدام بويضات سيدة أخرى لحدوث الحمل بعد زواجهما، على حد زعمه.
وحذرت هالة صدقي من تداول أي معلومات مغلوطة أو مضللة، سواء عن طريق أخبار صحفية أو مقاطع مصورة، بشأن خلافها مع زوجها، مؤكدة أنها ستلجأ للقضاء حال حدوث ذلك.
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