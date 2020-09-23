الخليج 365الأربعاء 2020/9/23 07:06 م بتوقيت أبوظبي
قال الرئيس العراقي برهم صالح، الأربعاء، إن بلاده نجحت في دحر الإرهاب عسكريا، كما نجحت في مواجهة الفساد أيضا.
وأوضح الرئيس العراقي، خلال كلمته في الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن الحرب مع الإرهاب ما زالت مستمرة مع خلايا نائمة هنا وهناك، مشددا على ضرورة سعى الحكومة العراقية نحو حصر السلاح بيد الدولة والتحقيق بقضايا اغتيال النشطاء ورجال الأمن، في إشارة لـ(مليشيات إيران).
وطالب برهم صالح، بعدم الزج بالعراق في ساحة الصراعات وتصفية حسابات الأخرين.
كما حذر صالح، من التهاون في الحرب على الإرهاب ، قائلًا: " التراخي في مواجهة الإرهاب سيكون متنفسا لعودة المجموعات الظلامية .. ولا يمكن القضاء على الإرهاب إلا بتجفيف منابع تمويله".
وأكد صالح، أن الحراك الشعبي في العراق قبل عام استهدف تغييرًا نحو الإصلاح ويحتاج إلى وقت لتحقيق النتائج المرجوة، وتابع قائلًا: "الحكومة العراقية عليها الاستجابة لمطالب الشعب بشأن الإصلاح الهيكلي".
وفيما يخص جائحة كورونا، طالب الرئيس العراقي، بتوزيع عادل للقاح كوفيد -19، ومحاربة الأخبار الزائفة فيما يخص الجائحة.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس العراقي: بلادنا نجحت في دحر الإرهاب عسكريا والمعركة مستمرة من الخلايا النائمة المزيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.