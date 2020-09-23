سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2020

ارتفع سعر الدولار في مصر مقابل الجنيه، اليوم الأربعاء، لدى غالبية البنوك وشركات الصرافة، وسجل متوسط سعر صرف الدولار في السوق المصرية 15.71 جنيه للشراء و15.81 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدولار بحسب شاشات التداول لدى البنك المركزي المصري عند مستوى 15.70 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع.

ياتي ذلك بينما كشفت بيانات رسمية للبنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج 11%، لتسجل 2.9 مليار دولار في يوليو/ تموز الماضي، ارتفاعا من 2.6 مليار دولار في الشهر ذاته من العام الماضي.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج، خاصة بدول الخليج من أهم مصادر العملة الصعبة في مصر، وقد ساهمت في التسعة أشهر الأولى من العام من المالي الماضي 2020/2019 في تراجع عجز الحساب الجاري إلى 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ4.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي 2019/2018.

وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، هذا الشهر، إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية انخفض إلى 3.4% في أغسطس/آب، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر/تشرين الأول، من 4.2% في يوليو/ تموز و5.6% في يونيو/ حزيران، وهو ما يقل بكثير عن معدل التضخم المستهدف بين 6 و12%.

ويعتقد كالي ديفيد، من شركة "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس" أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية غدا الخميس، إذ يسعى للاستفادة من زيادة تدفقات رأس المال الذي توفره زيادة أسعار الفائدة الفعلية، حيث إن أحدث قراءة للتضخم ترفع سعر الفائدة الفعلي في مصر إلى 6.4%.

وفائدة الإقراض لليلة واحدة البلغة 10.25% وفائدة الإيداع لليلة واحدة البالغة 9.25% هي بالفعل عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016، أي قبل أن تبدأ مصر برنامجا للإصلاح الاقتصادي مدته ثلاث سنوات بدعم من صندوق النقد الدولي.

وقال البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر بنكين حكوميين في مصر، أمس الأول إنهما ألغيا شهادات الإيداع لأجل عام واحد التي طُرحت بعد فترة وجيزة من تفشي فيروس كورونا بعائد مرتفع على نحو استثنائي بلغ 15%.

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وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد هذا الشهر إن الاقتصاد المصري نما 3.5% في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو/ حزيران، وذلك في تعديل بالخفض لقراءة أولية عند 3.8% في الشهر الماضي.



أقل سعر للدولار

أظهرت شاشات التداول لـ 11 بنكا عاملا في مصر، سعر صرف الدولار عند مستوى 15.70 جنيه للشراء، و15.80 جنيه للبيع، وهم "كريدي أجريكول، قناة السويس، التجاري الدولي CIB، الأهلي اليوناني، العربي الأفريقي الدولي، التعمير والإسكان، بلوم، الإسكندرية، مصر، الأهلي المصري، والمصرف العربي الدولي".



وفي 9 بنوك آخرين سجل سعر صرف الدولار 15.71 جنيه للشراء، و15.81 جنيه للبيع، وهم "التنمية الصناعية، الكويت الوطني NBK، عودة، إتش اس بي سي HSBC، المصري لتنمية الصادرت، المصري الخليجي، المصرف المتحد، والأهلي الكويتي ومصر إيران".

أعلى سعر للدولار



أظهرت شاشات التداول لدى مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر صرف للدولار الأمريكي في السوق المصرية عند مستوى 15.72 جنيه للشراء، و15.82 جنيه للبيع.

سعر اليورو والإسترليني

جاء سعر اليورو الأوروبي في السوق المصرية خلال مستهل تعاملات الأربعاء عند مستوى 18.32 جنيه للشراء، و18.50 جنيه للبيع.

وسعر الجنيه الإسترليني ظهر على شاشات التداول في أغلب البنوك العاملة بالسوق المصرية عند مستوى 19.90 جنيه للشراء، و20.14 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

سجل سعر صرف الريال السعودي في السوق المصرية خلال التعاملات المبكرة من صباح الأربعاء 4.11 جنيه للشراء، و4.21 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري عند مستوى 4.25 جنيه للشراء، و4.30 جنيه للبيع.

وعن سعر الدينار الكويتي في سوق الصرف المصرية، فسجل خلال التعاملات المبكرة اليوم 48.88 جنيه للشراء، و51.71 جنيه للبيع.