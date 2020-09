RICHII يأخذنا إلى القمر مع إصدار جديد

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

أطلق نجم البوب اللبناني الأسترالي ريتشي أحدث أغنيته "Strawberry Moon" ، وهو الإصدار الثالث هذا العام بعد أغنيتيّ "The Other Side" و "8 Months". تمت كتابة الأغنية وتسجيلها بالكامل خلال الحجر الصحي، فيها نرى عودة نموذج الإلكترو- بوب بطريقة حديثة الذي لمع فيه خلال نجاحاته المهنية السابقة. يشمل ذلك أغنية "أنا لبنانيٌّ" لعام 2009 ، وهي أغنية رقص وطنية، والتي شهدت مؤخرًا ، بعد أكثر من عقد من الزمان ، رواجًا في الإذاعات اللبنانية على ضوء الاحتجاجات اللبنانية الأخيرة.

رغم الإبيجابية الجذابة لأغنية "The Other Side"، تشير أغنية "Strawberry Moon" إلى حقيقة أكثر كآبة يشرح فيها ريتشي على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة به أسباب مضمون الأغنية فقال: "لقد حدث الكثير منذ أغنية "The Other Side"، منها: إنفصال في حياتي الشخصية، التعبئة عامّة، الإنفجار في بيروت وموت في الأسرة".

من المثير للاهتمام أنه على الرغم من أن كلمات الأغاني أكثر اكتئابًا ، إلا أن الموسيقى تتسِم بالرقص والتفاؤل. في الأغنية ، يهرب ريتشي في خياله إلى القمر حيث يمكنه أن يترك وراءه مشاكل العالم.

يتأثر توزيع أغنية "Strawberry Moon" بزمن الثمانينيات ، مستعيرًا صوت bass وأوطارعُلوية مميزة للأغنية. يصف ريتشي الأغنية بأنها شخصية ، ولكنها أيضًا أغنية للجميع. "لقد كتبت هذه الأغنية حقًا من منطلق احتياج شخصي ، وآمل من خلال مشاركتها معكم، الرقص على قمر الفراولة معًا!"

يخطط ريتشي أيضًا لإصدار العديد من ريمكسات"Strawberry Moon" كجزء من الترويج المستمر للأغنية. الأغنية متوفّرة على جميع المنصات الرئيسية بما في ذلك:

