شكرا لقرائتكم خبر عن ديزنى تواجه أزمة جديدة وخسائر 100 مليون دولار بعد القرصنة على فيلم مولان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مجموعة ديزني تواجه الأزمات في كل قطاعاتها فبعد قرصنة النسخة الحية من فيلم " مولان" والتي راهنت ديزني علي طرحه من خلال منصتها الإلكترونية ديزني بلس، تواجه ديزني أزمة في إعادة فتح ديزني لاند بعد الإغلاق الذي دام أكثر من ٦ شهور بسبب فيروس كورونا، حيث يناشد كبير المسئولين التنفيذيين في المنتزهات الترفيهية في ديزني مسئولي كاليفورنيا للسماح بإعادة افتتاح ديزني لاند، التي تم إغلاقها منذ 14 مارس بسبب جائحة COVID-19.
وقدم جوش دامارو، رئيس حدائق ديزني والخبرات والمنتجات ، طلب في عرض تقديمي للمستثمر، زاعمًا أن مسؤولي الدولة يجب أن يسمحوا لمنتزهها الترفيهي المميز ببدء العمليات مرة أخرى، وأضاف أن قطاع المنتزهات لم يتلق معاملة مماثلة للقطاعات الأخرى في اقتصاد الدولة.
وقال دامارو: "إلى مسؤولي حكومة كاليفورنيا ، لا سيما على مستوى الولاية: أشجعكم على التعامل مع المتنزهات الترفيهية كما تفعل مع القطاعات الأخرى ومساعدتنا على إعادة فتحها".
وأضاف "نحن بحاجة إلى إرشادات عادلة ومنصفة حتى نتمكن من فهم مستقبلنا بشكل أفضل ورسم طريق نحو إعادة الافتتاح، فكلما طال انتظارنا ، كان التأثير أكثر تدميراً على مجتمعات مقاطعة وعشرات الآلاف من الأشخاص الذين يعتمدون علينا في التوظيف، وأشار " من خلال الإرشادات الصحيحة وسنوات الخبرة في العمليات لدينا ، أنا واثق من أنه يمكننا إعادة التشغيل وإعادة الأشخاص إلى العمل وأكد أن الإغلاق لمدة ستة أشهر أدى إلى نقص 100 مليون دولار في إيرادات المدينة.
كانت هذه تفاصيل خبر ديزنى تواجه أزمة جديدة وخسائر 100 مليون دولار بعد القرصنة على فيلم مولان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.