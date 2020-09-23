شكرا لقرائتكم خبر عن نبيلة عبيد تستعيد ذكرياتها فى فيلم "بديعة مصابنى" بفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة نبيلة عبيد، على استعادة ذكرياتها مع فيلم بديعة مصابنى الذى شاركت فى بطولته مع النجمة القديرة الراحلة نادية لطفى، حيث نشرت مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، ضم عددا من اللقطات فى الفيلم، لتعلق على العمل الفنى الذى طرح منذ أكثر من 45 عاماً "فيلم بديعه مصابنى، قصة وسيناريو وحوار محمد مصطفى سامي وحسن الامام، اخراج حسن الامام، ناديه لطفي ابدعت بتجسيد شخصية بديعه على الشاشة ويقال انا عملت شخصية ببا عز الدين كويس، المهم انتم وحشتونى".

وكانت قد استرجعت نبيلة عبيد ذكرياتها مع فيلم "الشريدة" الذى عرض لأول مرة منذ 40 عاما، فى 1980، حيث شاركت جمهورها عبر حسابها الرسمى على إنستجرام مقطع فيديو من الفيلم معلقة: "فيلم الشريدة.. قصة نجيب محفوظ.. سيناريو وحوار أحمد صالح.. إخراج أشرف فهمى.. فيلم يدافع عن القيم الإنسانية باختلاف الظروف والثقافات".