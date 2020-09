شكرا لقرائتكم خبر عن كيلى مينوج تطلق أغنيتها السينجل الجديدة Magic غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت النجمة العالمية كيلى مينوج عن إطلاق أغنيتها السينجل الجديدة، وهو الخبر الذى تداولته العديد من المواقع الفنية الشهيرة، وأبرزها موقع " شارتس"، وتحمل الأغنية اسم "Magic" وقررت مينوج البالغة من العمر 52 عاما أن تطرحها غدا الخميس، وهى الأغنية السينجل الثانية التى تطلقها من ألبومها المقبل " DISCO ".



كيلي مينوج

فى ذات السياق ينتظر محبى وعشاقى النجمة الشهيرة طرح ألبومها الغنائى الجديد " DISCO " و الذى سيتضمن 16 أغنية متنوعة عملت مينوج باجتهاد تام طوال الفترة الماضية لتخرج أعمالها الغنائية للنور بقوة وتنال إعجاب عشاقها ومحبيها حول العالم ، و قد تم تحددى بداية نوفمبر لإطلاق الالبوم .

يذكر أن كيلى مينوج بدأت حياتها المنية عام 1979 واستطاعت بفضل موهبتها الجارفة أن تحقق شعبية هائلة حول العالم ، وأصدرت خلال مسيرتها عدد من الألبومات ابتداء بألبوم كايلى الذى أصدر صيف 1988 وتصدر المركز الأول فى المملكة المتحدة، و من أبرز الاغنيات التى قدمتها ومازالت عالقة فى أذهان جمهورها ومن أبرزهم : " better the devil you know " و " confide in me " و " the loco-motion " و " love at first sight " ، و غيرهم.