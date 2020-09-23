تعرف على موعد عرض The Life Ahead لصوفيا لورين بعد 11 سنة غيابا عن التمثيل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود النجمة الإيطالية صوفيا لورين لعالم التمثيل من جديد ، حيث تقدم دور البطولة فى فيلم روائى طويل لأول مرة منذ 11 عاما ، و ذلك بالتعاون مع Netflix ، هو الخبر الذى تناقلته العديد من المواقع الفنية الشهيرة أبرزها " نيويورك بوست " .
و من المقرر أن يتم عرض العمل الجديدة باللغة الإيطالية " The Life Ahead " أو" La vita davanti a sé " فى 13 نوفمبر المقبل ، وهو بطولة صوفيا لورين البالغة من العمر ( 86 عام ) ويشاركها البطولة عدد من نجوم العالم و من أبرزهم ريناتو كاربنتيرى و باباك كاريمى و غيرهم ، و هالعمل من اخراج ادواردو بونتى .
مشهد من الفيلم
قالت صوفيا لورين لموقع " Deadline " : " عندما تم تقديم دور " روزا " لأقدمه شعرت أنه حقا كان حلم وتحقق ، ، لقد انتهزت الفرصة لتجسيد هذا الدور .. ففى الحقيقة أنا أحببت تصور شخصية " السيدة روزا " حيث إنها صلبة وهشة وناجية. تذكرنى من نواح كثيرة بوالدتى ".
تدور احداث العمل حول واحدة من الناجين من الهولوكوست و تدعى مدام روزا، التى تدير شركة للرعاية تعيش فى إيطاليا ، وتصادق شاب مهاجر من السنغال .
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