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هذا هو السبب الحقيقى وراء خروج وسهر كيم كاردشيان مع صديقتها باريس هيلتون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان قررت أن تستمتع بوقتها على طريقتها الخاصة و تتجنب تماما تجاهل زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست لها، حيث قضت كاردشيان سهرة مميزة مع صديقتها النجمة العالمية باريس هيلتون والتى تجمعهما الصداقة  منذ سنوات طويلة حتى قبل شهرتهما ، و لذلك تركزت أعين المعجبين عليهما مؤكدين أن كيم قررت أن تستعيد وقتها الممتع مع واحدة من اصدقائها المقربين لقلبها.

باريس و كيم (1)
باريس و كيم 

 

بعد كشف باريس هيلتون ذات الـ ( 39 عام ) عن عدد من مقاطع الفيديو التى جمعتها بكيم برر محبى وعشاقى كارداشيان أنها قررت التخلص من الضغوط النفسية التى تسبب مؤخرا فيها كانى ويست البالغ من العمر ( 43 عام ) وأن  كيم في حالة من البحث عن حياتها المليئة بالمتعة مع اصدقائها القدمى، وأبرزهم باريس هيلتون ، حيث اعتاد كانى أن يثير ضجة على الإنترنت بتغريداته غير العادية.

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باريس و كيم (2)
باريس و كيم  

 

و لم تنس نجمة " Keeping Up With the Kardashians " بتوثيق ليلتها مع باريس هيلتون الممتعة على الـ Stories الخاص بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " ، كذلك هيلتون نشرت بعض مقلطع الفيديو و هي بصحبة كيم.

باريس وكيم
باريس وكيم

 

 

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