شكرا لقرائتكم خبر عن هذا هو السبب الحقيقى وراء خروج وسهر كيم كاردشيان مع صديقتها باريس هيلتون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يبدو أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كيم كاردشيان قررت أن تستمتع بوقتها على طريقتها الخاصة و تتجنب تماما تجاهل زوجها نجم الراب الشهير كانى ويست لها، حيث قضت كاردشيان سهرة مميزة مع صديقتها النجمة العالمية باريس هيلتون والتى تجمعهما الصداقة منذ سنوات طويلة حتى قبل شهرتهما ، و لذلك تركزت أعين المعجبين عليهما مؤكدين أن كيم قررت أن تستعيد وقتها الممتع مع واحدة من اصدقائها المقربين لقلبها.



باريس و كيم باريس و كيم

بعد كشف باريس هيلتون ذات الـ ( 39 عام ) عن عدد من مقاطع الفيديو التى جمعتها بكيم برر محبى وعشاقى كارداشيان أنها قررت التخلص من الضغوط النفسية التى تسبب مؤخرا فيها كانى ويست البالغ من العمر ( 43 عام ) وأن كيم في حالة من البحث عن حياتها المليئة بالمتعة مع اصدقائها القدمى، وأبرزهم باريس هيلتون ، حيث اعتاد كانى أن يثير ضجة على الإنترنت بتغريداته غير العادية.

Advertisements



باريس و كيم باريس و كيم

و لم تنس نجمة " Keeping Up With the Kardashians " بتوثيق ليلتها مع باريس هيلتون الممتعة على الـ Stories الخاص بصفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى الشهير " إنستجرام " ، كذلك هيلتون نشرت بعض مقلطع الفيديو و هي بصحبة كيم.