شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كارمن سليمان تغنى أغنية فيلم Over The Moon فى نسخته المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شركة نيتفلكس أن الفنانة المصرية كارمن سليمان ستغنى النسخة العربية لأغنية طريقى إلى النجوم، وهى الأغنية الرئيسية فى فيلم الرسوم المتحركة القادم فوق القمر، Over The Moon، المقرر طرحه يوم الجمعة 25 سبتمبر الجارى، وعلقت كارمن سليمان "يسعدنى التعاون مع نيتفلكس فى هذا المشروع الجديد، كممثلة لمصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقا، نشهد حاليًا اهتمامًا كبيرًا من نتفليكس بصناعة وإتاحة المحتوى بالدبلجة المصرية والعربية ليتناسب مع كل العائلة".

وأضافت كارمن "لطالما كنت حريصة على المشاركة في فيلم مميز وبالدبلجة المصرية مثل فيلم "فوق القمر"، من صناعة أحد أساطير الرسوم المتحركة "غلين كين"، أتشوق لمشاهدة الفيلم مع عائلتي ومتابعة مغامرة "فاى فاى" المشوقة لتحقق المستحيل".

وطرحت شبكة نيتفلكس أول تريلر لفيلم الأنيمشن فوق القمر، Over The Moon، باللغة المصرية، حيث يتوفر الفيلم بـ العربية والأنجليزية واللهجة المصرية، ويعد هذا الفيلم هو الثانى بعد فيلم الإنيميشن The Willoughbys، الذى طرح باللهجة المصرية على شبكة نيتفلكس، فيلم Over The Moon من إخراج المخرج الحاصل على جائزة الأوسكار(Dear Basketball)، جلين كين.

فيلم Over The Moon يدور حول فتاة شابة، وشغوفة بالعلم، التي تقوم ببناء سفينة صاروخية للسفر بها للقمر لإثبات وجود آلهة القمر الأسطورية، حيث ينتهي بها الأمر في مهمة غير متوقعة، وتكتشف أرضًا غريبة الأطوار من المخلوقات الخيالية، Over The Moon مغامرة موسيقية مبهجة حول المضي قدما، واحتضان ما هو غير متوقع، وقوة الخيال.

والفيلم من بطولة كاثى أنج (فاي فاي) ، فيليبا سو (تشانج) ،روبرت ج. تشيو (تشين) ، كين جونغ (جوبي) ، جون تشو (الأب) ، روثي آن مايلز (الأم) ، مارجريت تشو (العمة لينج) ، كيميكو جلين (العمة مي) ، أرت بتلر (العم) ، وساندرا أوه (السيدة تشونج).

