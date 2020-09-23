شكرا لقرائتكم خبر عن حفل نانسى عجرم على قناتها الرسمية على يوتيوب الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 5 أيام على حفل النجمة نانسي عجرم على تطبيق "تيك توك" الليلة عند الساعة السابعة بتوقيت السعودية ستعرض نانسى حفل تيك توك عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب"، حتى يتمكن من لم يتابع الحفل على "تيك توك" من مشاهدته مرة أخرى.

وشاركت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، متابعيها وجمهورها، بجلسة تصوير جديدة لها، نشرتها عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام، ظهرت من خلالها وهي ترتدي ملابسها الكلاسيكية وفي الخلفية أشعة الشمس، لتخطف الأنظار اليها في أحدث ظهور لها.

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وكانت نانسى عجرم قد انتهت من تسجيل أغنيتن جديدتين باللهجة اللبنانية فى ألبومها الجديد، الأولى بعنوان "بدى حدا حبوا"، والثانية "أول أيامه"، من كلمات أحمد ماضى، وألحان زياد برجى، وتوزيع الموسيقى هادى شرارة.

تحمل الأغنيات طابع الرومانسية والحب، حيث حرصت نانسى على تقديم أغنيات مختلفة بالشكل الكلاسيكى، خصوصاً أن الجمهور يحب نانسى فى أنواع الموسيقى التى تقدمها، حسب ما أكد أحمد ماضى لـ"الخليج 365".

كما شاركت نانسى مؤخرا جمهورها بصورة جديدة مع ابنتها الصغيرة "ليا"، والتي دائما ما يؤكد الجمهور علي الشبه الكبير بينهما، عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها "نتمنى أياما أفضل لجيلنا الجديد"، فى إشارة للأحداث السيئة التى يمر بهاَ وطنها لبنان، وذلك فى أول ظهور لها منذ انفجار مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس الماضى.