شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتحمل اليكس رودريجيز مشاهدة كليب جنيفر لوبيز ومالوما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن أليكس رودريجيز خطيب النجمة العالمية جنيفر لوبيز قد يجد صعوبة فى مشاهدة الكليب الجديد الذى يجمع جنيفر لوبيز بالنجم العالمى مالوما ، و ذلك كون الكليب يجمل جرعة مكثفة من الإثارة.

فقد كشفت لوبيز البالغة من العمر ( 51 عام ) عن المقطع الترويجى لأغنيتها الجديدة مع مالوما و التى تحمل اسم " Pa'Ti Lonely " و لأن مقطع الفيديو كان ساخن لدرجة يصعب على رودريجيز التعامل معها.

ويجد الكثيرين بأن لوبيز ومالوما لديهما كيمياء كبيرة تظهر على الشاشة ، و يعد هذا المقطع الذى نشرته النجمة الشهيرة على صفحتها الشخصية على " انستجرام " للترويج للأغنية كواحدة من أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية جاذبية التى رأيناها على الإطلاق ، ويتدفق المعجبون من جميع أنحاء العالم إلى صفحة Instagram الخاصة بجنيفر لوبيز و التى تضم أكثر من 131 مليون شخص ليؤكدوا أن المقطع مثير للغاية .

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ولأن الكيمياء واضحة بين النجمين فتعبيرات وجه لوبيز تبعث برسائل خفية لمالوما قد لا يتحملها اليكس رودريجيز الذى تجمعه بلوبيز قصة حب قوية منذ سنوات .



لوبيز ومالوما