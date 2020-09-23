شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج يتغزل فى خطيبته بكلمات محمد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغزل الفنان محمد فراج فى خطيبته بسنت من خلال حسابه الرسمى على موقع إنستجرام، حينما نشر صورة تجمعهما معاً وعلق عليها بكلمات من أغنية لما النسيم للكينج محمد منير، حين كتب تعليقاً على الصورة : "صوتك أرق من النايات، صوتك غنا مالى السكات، صوتك مفيش أى شعر يقدر حبيبتى يوصف"، وتأتى تلك الصورة بعد نحو عام من إعلان فراج خطبته على بسنت شوقى على هامش فعاليات مهرجان الجونة.



فراج فى احدث ظهور له

من ناحية أخرى يجسد الفنان محمد فراج خلال أحداث مسلسل "تقاطع طرق" دور رجل أعمال سلفي ولديه العديد من مشاريع السوبر ماركت داخل مصر وفى دولة أمريكا ويدعى بـ"الشيخ إبراهيم"، وتكشف حلقات المسلسل علاقته ببطلة العمل منى زكى وتايسون – محمد ممدوح للمخرج تامر محسن.

وتجسد منى زكى دور مهندسة زراعية تدعى "هنا"، خلال أحداث العمل وتعمل بإحدى المزارع الخاصة بزوجها والذى يجسده الفنان محمد ممدوح – تايسون، ولدية منحل عسل تعمل فيه، ويسمى المنحل باسمها لحبه الشديد لها قبل أن تنقلب الأحداث بسبب الخيانة.

وعادت منى زكى لبلاتوه "تقاطع طرق" الأسبوع الماضي مع المخرج تامر محسن، لاستئناف تصوير مشاهد العمل فى الديكورات الخاصة بالمسلسل، وذلك بعد توقف 3 أشهر بسبب أزمة فيروس كورونا، والذى تسبب فى خروج العمل من شهر رمضان الماضى.

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وقرر المخرج تامر محسن الانتهاء من التصوير قبل نهاية العام الجارى، ومن المقرر أن تنافس به منى زكى فى موسم شهر رمضان المقبل لعام 2021، حيث انتهت منى من تصوير 30% من أحداث العمل والتى تجمع بينها وبين محمد فراج وتايسون – محمد ممدوح.

وتعود النجمة منى زكى لدراما رمضان بعد غياب 4 أعوام، لتناقش ملف الخيانة الزوجية فى مسلسلها الجديد، وتدخل فى صراعات طويلة مع زوجها تايسون خلال أحداث المسلسل، وتسافر بعدها حتى تقابل محمد فراج ويحدث أمر يغير مجرى الأحداث.

يذكر أن مسلسل "تقاطع طرق" بطولة منى زكى، ومحمد فراج، ومحمد ممدوح، ومحمد التاجى، ومايان السيد، وحنان يوسف وعدد كبير من النجوم، وتأليف وإخراج تامر محسن.

من ناحية أخرى ينتظر محمد فراج عرض أحدث أعماله الفنية والممثل فى فيلمه الجديد "الصندوق الأسود" أمام منى زكي ومصطفى خاطر وشريف سلامة وإخراج محمود كامل، وتدور أحداثه في إطار من الدراما الممزوجة بالتشويق والإثارة، حول امرأة تحمل الكثير من الألغاز حول حملها، وعلاقاتها بالأشخاص المحيطين بها، ويجسد فيه للمرة الأولى شخصية "هجّام"، وهي شخصية مثيرة للجدل داخل أحداث الفيلم.