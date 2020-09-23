شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن المسلسل الألمانى الجديد Barbarians والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت شبكة نيتفلكس عن انطلاق مسلسل "Barbarians" يوم 23 أكتوبر المقبل، لتصبح أول دراما تاريخية ألمانية من إنتاج المنصة تعرض حصرياً على الشبكة حول العالم، وتدور أحداث المسلسل المكون من 6 حلقات في القرن التاسع الميلادى خلال معركة فاروس في غابة تويتوبورغ، وهو حدث سيغير التاريخ الأوروبى للأبد، وفى خلال المعركة الدموية، يجد ثلاثة من أصدقاء الطفولة أنفسهم في قبضة قدر مأساوي ومستقبل يعتمد عليهم لهزيمة التفوق الروماني، ويستعرض المسلسل من خلال هذه القصة القوية بالدراما المبهرة والمشحونة بالعاطفة، لتجذب المشاهدين بأصالتها.

المسلسل من بطولة Jeanne Goursaud ، و Laurence Rupp، و David Schütter الذين يجذبون اهتمام المتفرجين بأدوارهم الرئيسي فى Barbarians، وصرح الكتاب والمسئولون عن المسلسل Arne Nolting، و Andreas Heckmann، و Jan Martin Scharf عن Barbarians، حيث قالوا : " نستعرض الحكاية من خلال الشخصيات، فهي دراما تتضمن ٣ شباب تربطهم الصداقة والحب، ويقابلون العديد من التحديات؛ ماذا يحدث حين تتفكك هذه الصداقة، حين لا يتم تبادل الحب، وحين يقع الولاء ضحيةً للشك؟ وتدور كل هذه الأحداث في إطار تاريخي عن صراع بين الحضارات".

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وأضاف فريق الإنتاج المكون من Sabine de Mardt، و Andreas Bareiss، و Rainer Marquass: "تم إنتاج المسلسل على نطاق عالمي، ويقدم جرعة كبيرة من الترفيه للمشاهدين حول العالم نظراً لتكاليفه الإنتاجية المرتفعة، حيث يحكي مسلسل Barbarians قصة مشحونة عاطفياً حول ٣ شخصيات تقع تحت ضغوط هائلة على خلفية معركة غابة تويتوبورغ الأسطورية".

وصرحت Rachel Eggebeen، مديرة المسلسلات الأصلية في ألمانيا، النمسا، وسويسرا: "ما يبهرني في مسلسل Barbarians هي الرؤية الجديدة التي يتم من خلالها تناول الأحداث التاريخية لمعركة غابة تويتوبورغ، نحن نعرف وجهة النظر الرومانية في المعركة لأنها هي التي تناقلها الكتاب الرومان على مر الأجيال، ولكننا لا نعرف شيئاً عن وجهة النظر الجرمانية ( قبائل كانت تعيش خلال العصر الروماني)، وبالتالى فـ لقد عمل طاقم المسلسل عن قرب مع المؤرخين كي يخرج المسلسل بشكل حقيقي وصادق قدر الإمكان، ولكنهم أيضاً قاموا بتأليف قصة رائعة بشخصيات عميقة، وحرصاً على المصداقية، فإن الشخصيات الرومانية تتحدث اللاتينية طوال المسلسل".