شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى فى العيد الوطنى السعودى: ربنا يديم المحبة بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة ليلى علوى على تهنئة المملكة العربية السعودية باليوم الوطنى السعودى الـ90 عبر حسابها على تويتر، وكتبت "فى العيد الوطنى السعودى الـ90 نهنئ أشقاءنا فى أرض الحرمين قيادة وشعبا وندعو للمملكة العربية السعودية بالخير والأمان والازدهار وأن يديم المحبّة بين البلدين حكومة وشعبا".



ليلى علوى

وفي ذات السياق، تزينت شوارع وطرقات وميادين مدينة جدة بالأعلام السعودية والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية استعدادا للاحتفال باليوم الوطني السعودى الـ90، حيث نشر حساب إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" عددا من الصور التى ترصد استعدادات جدة لهذه الفعاليات الوطنية فى المملكة.

وفى إطار الاستعدادات للاحتفالات باليوم الوطنى السعودى الـ90 والذى تنطلق فعالياته اليوم الاربعاء 23 سبتمبر، تحت شعار «همة حتى القمة» اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهرانى، أن سكان وزوار جدة وعلى مدى 3 أيام سيكونون على موعد مع عروض مهارات الفروسية بالزى العربي والراية السعودية في بوابتى جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، كما سيجرى توحيد لون البوابتين ومبنى الأمانة الرئيسى ومبانى البلديات باللون الأخضر خلال فترة العروض.