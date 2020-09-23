الفيشاوي يكشف في صورة جديدة: "100 تاتو ضد المسح"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-الخليج 365: نشر الفنان أحمد الفيشاوي صورة جديدة له من الجيم عبر حسابه على انستجرام وكشفت الصورة عن العديد من الرسومات "الوشم" على جسده، وعلق: "100 تاتو ضد المسح". يشارك حاليا الفيشاوي في بطولة فيلم "30 مارس" بطولة الفنانة دينا الشربيني وخالد الصاوي وإنجي المقدم وأسماء أبواليزيد وندى موسى وصبري فواز ومحمد شاهين ومحمد جمعة ومحمد علي رزق وأحمد خالد صالح

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