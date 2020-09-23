محمد رمضان يستخرج رخصة قيادة من دبي ويستعرض سيارته الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان محمد رمضان، صورة جديدة لرخصة سيارته التي حصل عليها من الإمارات العربية المتحدة، عبر حسابه الخاص على انستجرام.

وعلق "رمضان" عليها قائلاً، "ما شاء الله لا قوة إلا بالله مبسوط ان أول رخصة سيارة لي خارج مصر في دولة الامارات العربية المتحدة بلدي الثاني، الحمد لله".

واستعرض رمضان صور لسيارته التي يقودها في دبي.

وانهالت التعليقات عليه من الجمهور الذي انقسم بين مؤيد ومعارض لنشره صور السيارة والرخصة الجديدة.

رمضان يستعد لتصوير مسلسل "موسى" للعرض في شهر رمضان المقبل.