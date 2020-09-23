والد حلا شيحة يحسم الجدل حول زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
حسم الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد الفنانة حلا شيحة، الجدل حول الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا، بخصوص زواجها من الداعية الإسلامي معز مسعود، وقال في تصريحات خاصة لمصراوي: "ليس هناك أي شيء بشكل رسمي ولم يطلب يدها مني".
ونشر يونيو الماضي، أي قبل 3 أشهر تقريبًا، الداعية الإسلامي معز مسعود، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، صورة له ممسكًا جيتارًا، وعلق "شكر كبير للشخص الرائع، الذي التقط هذه الصور. أنت تعرف نفسك"
وعلقت حلا من حسابها الرسمي على نفس الموقع "هاي معز.. من التقط هذه الصورة؟"؛ ليرد "شخص ما مميز جدًا".
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن مشروع زواج قريب لمعز وحلا، وساهمت الصورة والتعليق بشكل كبير في دعم هذا التوقع.
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