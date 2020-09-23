تراند اليوم : ممثلة شهيرة ترد على معجب شاهدها في المواصلات: "الفنانين حالهم تدهور"

قال الممثلة المصرية، ناهد السباعي، إن الأحوال المادية لفنانين تدهورت خلال الشهور الماضية على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد.

جاء ذك في ردها على أحد المتابعين عبر خاصية القصص القصيرة على "إنستجرام" حول كونه قد رأى امرأة تشبهها في المواصلات العامة.

وردت قائلة: "الممثلين حالهم اتدهور؟ ربما بعد كورونا.. راكبة مع الشعب عادي؟ اعملها أصلي من الشعب عادي.. بس الشهادة لله عمري ما ركبت مواصلات مكيفة غير برا مصر".

يذكر أن السباعي شاركت في رمضان 2020 في مسلسل "النهاية"، وهو من تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، بطولة يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعي، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي.