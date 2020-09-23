تراند اليوم : أصالة تثير ضجة.. هل قصدت السخرية من أحلام بهذه الصورة؟

خطفت الفنانة السّورية أصالة نصري الأنظار بصور ألبومها الجديد "لا تستسلم"، وتميزت بإطلالات مختلفة اعتمدتها في الجلسة التصويرية الخاصة بالألبوم الخليجي.



ومن بين تلك الصّور التي اختارتها أصالة للألبوم، صورة وهي تجلس ضاحكة على تاج ملكي، فسرها متابعون بأن الفنانة السّورية تعمدت ذلك بسبب خلافاتها مع الفنانة الإماراتية أحلام.

ومن المعروف أن الفنانة أحلام أطلقت على نفسها لقب الـ "ملكة"، والتصق التاج الملكي بشعارها الذي يمثل صورة تعبيرية لها تُظهرها بوجه ذهبي يعلوه تاج ملكي.

وكانت الفنانة أصالة قد سخرت في عدة منابر إعلامية وصحفية من لقب الملكة، وجلسوها في هذه الصورة الحديثة من ألبوم "لا تستسلم" يعتبر بمثابة رد على اللقب وفق متابعين، وقد راهنت على نجاح الألبوم الخليجي.

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وأضاف معلقون أن الحرب الكلامية بين أصالة وأحلام انتقلت إلى المنافسة على الألبومات، حيث شهدت الساحة الفنية في الفترة الأخيرة منافسة شديدة أشعلتها أحلام بإعلان طرح ألبومها المُنتظر تزامناً مع طرح أصالة نصري ألبومها الخليجي "لا تستسلم"، وكتبت أحلام على صفحتها عبر تويتر: "البومي حالياً يغني لكم انزل يا جميل بالساحة واتمختر كدا بالراحة".





