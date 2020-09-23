خاص.. الشاعر أحمد المالكي يكشف تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة

أعلن الشاعر أحمد المالكي، عن أحدث أعماله الكتابية مع الفنان رامي جمال، والذي أعلن عن تفاصيلها في وقت سابق على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".

كشف المالكي في تصريح خاص للوفد، نوعية الأغنية الجديدة قائلاً:" رومانسية جدًا"، حيث يتعاون

فيها رامي تلحينياً للمرة الأولى مع الملحن السعودي سهم، ومن توزيع نادر حمدي.

تعاون الملكي كتابياً مع رامي جمال في عدد من أغاني ألبومه الأخير "أنا لوحدي"، وهم "بيهم كلهم، استغنيت، مش

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ملاحظ حاجة، فاهماني"، وحققوا نسبة مشاهدة عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، خاصة أغنية "بيهم كلهم" التي تخطت الـ 9 مليون مشاهدة".

وحقق نجاح جماهيري كبير بأحدث أغنياته مع الفنان تامر حسني "لينا حياة بعديم"، التي حققت أكثر من 6 مليون مشاهدة،

بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الغناء المصري، أبرزهم"عمرو دياب، أنغام، آمال ماهر".