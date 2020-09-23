أعلن الشاعر أحمد المالكي، عن أحدث أعماله الكتابية مع الفنان رامي جمال، والذي أعلن عن تفاصيلها في وقت سابق على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك".
كشف المالكي في تصريح خاص للوفد، نوعية الأغنية الجديدة قائلاً:" رومانسية جدًا"، حيث يتعاونفيها رامي تلحينياً للمرة الأولى مع الملحن السعودي سهم، ومن توزيع نادر حمدي.
تعاون الملكي كتابياً مع رامي جمال في عدد من أغاني ألبومه الأخير "أنا لوحدي"، وهم "بيهم كلهم، استغنيت، مش
وحقق نجاح جماهيري كبير بأحدث أغنياته مع الفنان تامر حسني "لينا حياة بعديم"، التي حققت أكثر من 6 مليون مشاهدة،
بالإضافة إلى عدد كبير من نجوم الغناء المصري، أبرزهم"عمرو دياب، أنغام، آمال ماهر".
كانت هذه تفاصيل خبر خاص.. الشاعر أحمد المالكي يكشف تفاصيل أغنية رامي جمال الجديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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