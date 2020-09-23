نوال الكويتية تسجل أكثر من 70 ألف مشاهدة بأغنيتها "حب السعودي"

سجلت الفنانة نوال الكويتية بأغنيتها الجديدة "حب السعودي"، أكثر من 70 ألف مشاخدة، وذلك في أقل من 24 ساعة من طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب". الأغنية من كلمات:سداح العتيبي، ألحان:ضاري المسيليم، توزيع:عادل الفرحان، وتم طرحها بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي. بمناسبة احتفالات اليوم الوطني السعودي. طرحت نوال موخراً أغنية "نعم كبيرة"، خلال شهر إبريل الماضي، وحققت أكثر من 180 ألف مشاهدة، من كلمات:بدر بورسلي، ألحان:مشعل العروج، توزيع:عدنان عبد الله.

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