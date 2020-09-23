صورة..محمد رجب يقدم تهنئة خاصة للشعب السعودي

توجه الفنان محمد رجب، بتهنئة خاصة للشعب السعودي بمناسبة يومهم الوطني ، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير " انستجرام" .

نشر رجب صورة تجمع بين كفين متصافحين إحداهما مصري والآخر سعودي، وعلق

عليها قائلاً:" : أهنئ شعب المملكة بهذا اليوم العظيم ، للذكرى ال 90 لليوم الوطني السعودي ..كل عام وأنتم بخير .

Advertisements

ويذكر أن أخر عمل درامي لـ

رجب كان مسلسل "الأخ الكبير" ، الذي تم عرضه في شهر يناير الجاري ، وشاركه في البطولة : " أيتن عامر، دينا فؤاد ، عبير صبري ، هبة مجدي ، محمد عز " ، من تأليف : أحمد عبدالفتاح ، وأخراج : إسماعيل فاروق .