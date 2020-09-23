ياسمين صبري تهنىء الشعب السعودي باليوم الوطني

هنأت الفنانة ياسمين صبري، الشعب السعودي بيومه الوطني، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". نشرت "ياسمين" صورة للعلم السعودي عبر خاصية "ستوري" على "انستجرام"، واكتفت بوضع مجموعة من القلوب تعليقاً على الصورة. "ستوري" على "انستجرام"، واكتفت بوضع مجموعة من القلوب تعليقاً على الصورة. Advertisements يذكر أن ياسمين شاركت في الدراما الرمضانية الماضية في مسلسل "فرصة تانية" وشاركها في البطولة: "أحمد مجدي ، هبة مجدي، دياب ، محمود البزاوي " ، ومن تأليف: مصطفى جمال هاشم ، اخراج :مرقس عادل وحقق نسبة مشاهدة جماهيرية عالية وقت عرضه. في مسلسل "فرصة تانية" وشاركها في البطولة: "أحمد مجدي ، هبة مجدي، دياب ، محمود البزاوي " ، ومن تأليف: مصطفى جمال هاشم ، اخراج :مرقس عادل وحقق نسبة مشاهدة جماهيرية عالية وقت عرضه.

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