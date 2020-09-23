بدون جمهور..حفل غنائي لـ عبادي الجوهر وداليا مبارك في جدة

يستعد الفنان الكبير عبادي الجوهر، والفنانة داليا مبارك، لحفلهما الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك.

يذاع الحفل في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت السعودية، الـ 9 بتوقيت مصرـ على مسرح الصالة

المغطاة باستاد الجوهرة بمدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة.

يتم نقل الحفل مباشرة، عبر إحدى التطبيقات الترفيهية الشهيرة، وذلك بعد إلغاء الحضور الجماهيري للحفل،

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تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا

تم بدء الفعاليات مساء أمس الثلاثاء، مع الحفل الغنائي للفنانة أحلام برفقة فرقتها الموسيقية، وتستمر فعالياته على مدار 3 أيام متتالية ، حيث تحيي الفنانة أنغام حفلها يوم الخميس بمشاركة الفنان تامر عاشور، ويتبعه حفل الفنان محمد حماقي يوم الجمعة.