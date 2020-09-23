الليلة.. حفل غنائي لـ ماجد المهندس في الرياض

يستعد الفنان ماجد المهندس، الليلة، لحفله الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك.
يقام الحفل في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت السعودية، الـ 9 بتوقيت مصر، في
يذكر أن المهندس قد أحيا مؤخراًحفله الغنائي على أحد شواطىء البحر الأحمر، في بداية الاحتفالات السعودية باليوم الوطني، والتي عرفت بإسم "كروز السعودية"، وحضره عدد محدود من الجمهور تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد كورونا، مع اتباع إجراءات التعقيم والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة الحضور.
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