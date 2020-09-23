فن ومشاهير

الليلة.. حفل غنائي لـ ماجد المهندس في الرياض

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يستعد الفنان ماجد المهندس، الليلة، لحفله الغنائي في ، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك.

 

يقام الحفل في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت السعودية، الـ 9 بتوقيت مصر، في

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مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، وسيتم عرض الحفل مباشرةً عبر إحدى التطبيقات الترفيهية الشهيرة.

 

يذكر أن المهندس قد أحيا مؤخراً

حفله الغنائي على أحد شواطىء البحر الأحمر، في بداية الاحتفالات السعودية باليوم الوطني، والتي عرفت بإسم "كروز السعودية"، وحضره عدد محدود من الجمهور تطبيقاً للإجراءات الوقائية ضد ، مع اتباع إجراءات التعقيم  والتباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة الحضور.

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