الليلة.. حفل غنائي لـ ماجد المهندس في الرياض

يستعد الفنان ماجد المهندس، الليلة، لحفله الغنائي في السعودية، وذلك ضمن فعاليات الاحتفال باليوم الوطني هناك.

يقام الحفل في تمام الساعة الـ 10 بتوقيت السعودية، الـ 9 بتوقيت مصر، في

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مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة الرياض، وسيتم عرض الحفل مباشرةً عبر إحدى التطبيقات الترفيهية الشهيرة.

يذكر أن المهندس قد أحيا مؤخراً